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28 августа, 2023
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Абоненты Bakcell смогут контролировать безопасность своих детей с помощью приложения «NaviMax»

NaviMax

Компания Bakcell запускает новую услугу с помощью приложения «NaviMax», которая в основном предназначена для отслеживания деятельности детей и членов семьи.

С помощью этого приложения абоненты Bakcell смогут легко отслеживать своих детей в школе, детском саду и других местах, обеспечивая полный контроль над их безопасностью. Родители смогут зарегистрировать мобильное устройство своих детей в списке доверенных объектов, чтобы получать уведомления о их местоположении и движении.

С помощью «NaviMax» родители смогут назначить координаты радиуса перемещения своих детей и получать мобильные уведомления, когда они покидают разрешенную зону.

Активация и деактивация услуги осуществляется через приложение. Абоненты Bakcell могут получить информацию и ссылку на приложение, отправив SMS на короткий номер 3020. Для отключения услуги достаточно отправить «STOP» на короткий номер 3020.

Абоненты Bakcell смогут бесплатно использовать приложение в течение 1 недели. После окончания бесплатного периода подписка на платную услугу будет автоматически активирована. Стоимость подписки на приложение составляет 1 манат в месяц (30 дней).

Компания Bakcell в настоящее время проводит масштабную кампанию под лозунгом «Стань еще быстрее вместе с Bakcell».

Напоминаем, что компания входит в состав NEQSOL Holding.

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