Microsoft продаст Ubisoft права на облачный стриминг игр Activision Blizzard

Для того, чтобы компания Microsoft смогла завершить сделку по покупке Activision Blizzard, ей требуется одобрение британского Управления по конкуренции и рынкам (CMA). Напомним, в апреле этого года CMA заблокировало сделку из-за опасений в сфере облачного гейминга, но в июле стороны договорились продолжить переговоры.

Сейчас сообщается, что Microsoft принял решение продать Ubisoft права на облачный стриминг игр Activision Blizzard. В сделку войдут все вышедшие игры издателя, а также те, которые будут выпущены в ближайшие 15 лет. Договор будет действовать бессрочно и вступит в силу после завершения слияния Microsoft и Activision Blizzard. В компании считают, что такой шаг убедит антимонопольные органы Великобритании одобрить покупку Activision Blizzard. Теперь CMA должно изучить данное предложение и вынести решение по сделке до 18 октября.

Если CMA в итоге одобрит сделку, то тогда Microsoft не сможет выпускать игры Activision Blizzard эксклюзивно в сервисе Xbox Cloud Gaming и единолично контролировать условия лицензирования проектов издательства в конкурирующих службах. Ubisoft же в праве делать тайтлы доступными на любых сторонних стриминговых площадках, даже тех, которые работают не на Windows.

The Ubisoft+ lineup is expanding!

We're excited to announce a new agreement that will bring Activision Blizzard games to Ubisoft+ via streaming upon the completion of Microsoft’s acquisition of Activision Blizzard!

We’ll also be licensing the games to a range of cloud streaming… pic.twitter.com/sZTnEFJedC

— Ubisoft (@Ubisoft) August 22, 2023