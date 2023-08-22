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22 августа, 2023
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Microsoft продаст Ubisoft права на облачный стриминг игр Activision Blizzard

Microsoft

Для того, чтобы компания Microsoft смогла завершить сделку по покупке Activision Blizzard, ей требуется одобрение британского Управления по конкуренции и рынкам (CMA). Напомним, в апреле этого года CMA заблокировало сделку из-за опасений в сфере облачного гейминга, но в июле стороны договорились продолжить переговоры.

Сейчас сообщается, что Microsoft принял решение продать Ubisoft права на облачный стриминг игр Activision Blizzard. В сделку войдут все вышедшие игры издателя, а также те, которые будут выпущены в ближайшие 15 лет. Договор будет действовать бессрочно и вступит в силу после завершения слияния Microsoft и Activision Blizzard. В компании считают, что такой шаг убедит антимонопольные органы Великобритании одобрить покупку Activision Blizzard. Теперь CMA должно изучить данное предложение и вынести решение по сделке до 18 октября.

Если CMA в итоге одобрит сделку, то тогда Microsoft не сможет выпускать игры Activision Blizzard эксклюзивно в сервисе Xbox Cloud Gaming и единолично контролировать условия лицензирования проектов издательства в конкурирующих службах. Ubisoft же в праве делать тайтлы доступными на любых сторонних стриминговых площадках, даже тех, которые работают не на Windows.

Ubisoft уже объявил, что выплатит за права фиксированную сумму и компенсации на основе количества часов, проведенных пользователями в играх. Кроме того, издатель подтвердил, что добавит игры Activision Blizzard в свою подписку Ubisoft+ (премиальный тариф Multi Access позволит играть на нескольких платформах по одному абонементу).

В Microsoft уточнили, что новое соглашение не повлияет на ранее заключенные договоры с Nvidia, Boosteroid, Ubitus и Nware.

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