Meta выпускает ИИ-модель SeamlessM4T для перевода речи и текста, включая азербайджанский

Компания Meta Platforms выпустила модель искусственного интеллекта SeamlessM4T, которая может выполнять переводы, распознавая различные произношения и тексты более чем на 100 языках. На данный момент SeamlessM4T доступна исследователям и разработчикам под соответствующей лицензией. Впоследствии эти возможности перевода будут у Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger и Threads. Также были опубликованы метаданные SeamlessAlign, крупнейшего открытого набора данных для мультимодального перевода, включающего 270 000 часов изученной речи.

Отметим, что в прошлом году разработчики Meta выпустили No Language Left Behind (NLLB), модель машинного перевода текста в текст, которая поддерживает 200 языков и с тех пор интегрирована в Википедию в качестве одного из поставщиков услуг перевода. Ранее они продемонстрировали универсальный переводчик речи, который стал первой системой прямого преобразования речи в речь для южноминьского языка (диалект китайского). Еще один языковой проект Meta — Massively Multilingual Speech, система по распознаванию, идентификации и синтезу речи на более чем 1100 языках. SeamlessM4T опирается на результаты всех этих проектов, обеспечивая многоязычный и мультимодальный перевод на основе единой модели, построенной на широком спектре устных источников данных с самыми современными результатами. SeamlessM4T поддерживает: