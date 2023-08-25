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25 августа, 2023
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Компания Techpro DC получила статус официального дистрибьютора OEM-лицензий Microsoft в Азербайджане

Microsoft

Компания Techpro DC, один из крупнейших широкопрофильных IТ-дистрибьюторов в Закавказье и странах Средней Азии, получила статус официального дистрибьютора OEM-лицензий Microsoft в Азербайджане. Компания Microsoft (Nasdaq «MSFT» @microsoft) обеспечивает условия для цифровой трансформации в эпоху интеллектуального облака и интеллектуальных технологий. Миссия компании — дать возможность каждому человеку и организации на планете достичь большего.

Данное партнерство обусловлено ростом спроса на OEM-продукты Microsoft, таких как Windows, со стороны локальных системных интеграторов и розничных сетей электроники. Столь высокий уровень сотрудничества с Microsoft позволит Techpro DC обеспечить бесперебойность поставок ПО, установить более гибкие схемы работы с дилерами, чутко и своевременно реагировать на изменения спроса.

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