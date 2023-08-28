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29 августа, 2023
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Президент Азербайджанской Республики подписал указ об утверждении «Стратегии Азербайджанской Республики по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023-2027 годы»

28 августа 2023 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев на основании пункта 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях защиты информационного пространства страны от киберугроз, совершенствования нормативно-правовой базы в области информационной безопасности, а также определения предстоящих задач в этой области, подписал указ об утверждении «Стратегии Азербайджанской Республики по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023-2027 годы».

Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручены координация реализации этой стратегии, а также решение прочих вопросов, вытекающий из указа. Координационная комиссия по информационной безопасности займется обеспечением регулярного мониторинга и оценкой реализуемых мер, предусмотренных стратегией. Также комиссия должна будет раз в год информировать Президента Азербайджанской Республики о проделанной работе в связи с реализацией стратегии.

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