Huawei представила новую технологию передачи данных NearLink

Компания Huawei представила новую технологию передачи данных под названием NearLink. Несмотря на то, что она использует Bluetooth и Wi-Fi для передачи данных, технология обещает значительные улучшения по сравнению с традиционными беспроводными вариантами.

По заявлению компании, NearLink потребляет на 60% меньше энергии, обладает в 30 раз меньшей задержкой и способна поддерживать в 10 раз больше сетевых подключений, чем традиционные беспроводные варианты.

NearLink — это важное достижение компании, технология будет использоваться в смартфонах, компьютерах, автомобилях, умных домах и бытовой электронике производства Huawei.

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