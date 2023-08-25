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25 августа, 2023
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IBM разработал энергоэффективный аналоговый ИИ-процессор

IBM

Исследователи из IBM Research создали ИИ-процессор на аналоговой основе с низким энергопотреблением. Технологии на базе ИИ-алгоритмов требуют значительных затрат энергии из-за необходимости многократной передачи данных из памяти в процессор, и данная разработка поможет решить эту проблему.

Новый процессор выполняет ИИ-задачи с помощью аналоговых вычислений (AIMC). Благодаря этой технологии чип способен производить матрично-векторные умножения без многократной передачи их значений из памяти в процессор. Вдобавок он комбинирует эти алгоритмы с цифровыми операциями, которые выполняются полностью на кристалле, потребляя меньше энергии в сравнении с другими существующими решениями.

Процессор изготовлен по 14-нм техпроцессу и получил 64 аналоговых ядра, каждое из них содержит массив «синаптических клеточных единиц». Благодаря специальным преобразователям осуществляется бесшовный переход между аналоговым и цифровым состоянием.

Разработчики утверждают, что принцип работы чипа основан на том, как синапсы обмениваются информацией в мозге человека. Первые тесты показали, что «нейропроцессор» обеспечивает точность до 92,81% в наборе изображений CIFAR-10 (часто используется для машинного обучения).

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