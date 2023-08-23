spot_img
23 августа, 2023
ДомойТелекомСобытияBloomberg: Huawei открывает подпольные фабрики по производству чипов для обхода американских санкций

Bloomberg: Huawei открывает подпольные фабрики по производству чипов для обхода американских санкций

Huawei

Ассоциация полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA) утверждает, что компания Huawei обходит американские санкции при помощи ряда тайных предприятий по производству полупроводников, используя для этого субсидии государства, пишет Bloomberg.

Еще в 2022 году Huawei получила в качестве поддержки до $30 млрд. от правительства КНР и администрации своего родного города Шэньчжэнь. Согласно данным SIA, сейчас в распоряжении компании находятся как минимум два предприятия по производству чипов в Китае, и она строит не менее трех новых фабрик.

Эти предприятия действуют от имени других компаний, которые не афишируют свою связь с Huawei Technologies, что и позволяет ей обходить санкции и закупать американское оборудование для производства чипов, а также другие подсанкционные материалы.

Бюро промышленности и безопасности при Минторге США заявило, что следит за ситуацией и готово принять меры в случае необходимости. Оно уже внесло в санкционный список пару китайских компаний, подозреваемых в содействии Huawei, ими стали Fujian Jinhua Integrated Circuit Co. и Pengxinwei IC Manufacturing Co., или PXW.

По оценкам SIA, всего в Китае сейчас строятся 23 новых предприятия по выпуску чипов, которые потребуют до 2030 года инвестиций в размере более $100 млрд. В итоге к концу десятилетия Китай может занять до половины мирового рынка услуг по производству чипов с использованием технологий с нормами от 28 до 45 нм.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Meta запустила веб-версию соцсети Threads
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,107ФанатыМне нравится
1,013ЧитателиЧитать
3,087ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»