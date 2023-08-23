Bloomberg: Huawei открывает подпольные фабрики по производству чипов для обхода американских санкций

Ассоциация полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA) утверждает, что компания Huawei обходит американские санкции при помощи ряда тайных предприятий по производству полупроводников, используя для этого субсидии государства, пишет Bloomberg.

Еще в 2022 году Huawei получила в качестве поддержки до $30 млрд. от правительства КНР и администрации своего родного города Шэньчжэнь. Согласно данным SIA, сейчас в распоряжении компании находятся как минимум два предприятия по производству чипов в Китае, и она строит не менее трех новых фабрик.

Эти предприятия действуют от имени других компаний, которые не афишируют свою связь с Huawei Technologies, что и позволяет ей обходить санкции и закупать американское оборудование для производства чипов, а также другие подсанкционные материалы.

Бюро промышленности и безопасности при Минторге США заявило, что следит за ситуацией и готово принять меры в случае необходимости. Оно уже внесло в санкционный список пару китайских компаний, подозреваемых в содействии Huawei, ими стали Fujian Jinhua Integrated Circuit Co. и Pengxinwei IC Manufacturing Co., или PXW.

По оценкам SIA, всего в Китае сейчас строятся 23 новых предприятия по выпуску чипов, которые потребуют до 2030 года инвестиций в размере более $100 млрд. В итоге к концу десятилетия Китай может занять до половины мирового рынка услуг по производству чипов с использованием технологий с нормами от 28 до 45 нм.

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