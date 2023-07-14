Epic Games Store отдает бесплатно симулятор Train Valley 2

В Epic Games Store можно забрать бесплатно симулятор строительства железных дорог Train Valley 2. Раздача завершится 20 июля в 19:00 по бакинскому времени.

В Train Valley 2 игрокам предстоит создавать «самые большие и сложные» железнодорожные пути на более чем тысяче уровней, оформленных в различных стилях. В Steam игра имеет 91% положительных отзывов.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

С 20 по 27 июля в Epic Games Store бесплатными станут легендарная The Elder Scrolls Online и инди-головоломка Murder by Numbers.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az