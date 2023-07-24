В TikTok появилась поддержка текстовых публикаций

TikTok, который изначально являлся платформой коротких видео, ранее добавил поддержку изображений, а теперь объявил о начале поддержки текстовых публикаций. Таким образом TikTok пытается удовлетворить потребности пользователей, которые ищут новое место для публикации текстового контента.

Новая опция позволит авторам делиться своими историями, стихами, текстами песен и другим письменным контентом. При нажатии на значок «камеры», кроме добавления фото или видео, появился вариант «текст».

В режиме ввода текста пользователь сможет настроить контекст, добавив звуки, стикеры, теги и хэштеги, отметить местоположение, включить комментарии и разрешить дуэты. В TikTok заявляют, что текстовые сообщения будут такими же интерактивными и динамичными, как и другой контент на платформе. Пользователь может создавать и сохранять черновики сообщений для их последующего редактирования или удаления.

TikTok доминирует на рынке короткометражных видео, но с помощью добавления новых функций стремится выйти за рамки формата контента, который сделал его известным.

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