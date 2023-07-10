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11 июля, 2023
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В Threads уже более 100 млн. пользователей

Threads

Новое приложение Threads от Meta, которое является конкурентом Twitter, было запущено 6 июля. На данное время в Threads зарегистрировалось более 100 млн. пользователей, что делает его одним из самых быстрорастущих приложений в истории.

«Приложение Threads почти сразу стало хитом. За первые два часа оно набрало 2 млн. пользователей, затем до 5 млн, 10 млн, 30 млн, а затем и до 70 млн». По словам генерального директора Meta Марка Цукерберга, этот запуск «превзошел ожидания».

До этого времени звание одного из самых быстрорастущих продуктов на рынке IT носил чат-бот ChatGPT компании OpenAI. Известно, что ChatGPT набрал 10 млн. активных ежедневных пользователей за 40 дней и 100 млн. ежемесячных пользователей приблизительно за два месяца.

Доступность нового приложения пока что ограничена. Например, Threads нельзя официально использовать в Европе. Кроме того, в сервисе пока нет многих привычных для соцсетей функций, например, отдельной ленты с подписками, хэштегов и сообщений. А удалить аккаунт в Threads можно только вместе с профилем Instagram.

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