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14 июля, 2023
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В Telegram стали доступны платежи в криптовалюте через Wallet Pay

Telegram Wallet Pay

В мессенджере Telegram появилась возможность принимать платежи в криптовалюте через сервис Wallet Pay. Инструмент можно интегрировать в любой бот или сервис в Telegram. Пока что Wallet Pay находится на стадии публичного бета-тестирования.

«Пользователи смогут расплачиваться за товары и услуги, используя TON, USDT и BTC. Если на момент оплаты у пользователя нет криптовалюты, то приобрести ее можно непосредственно в процессе покупки в Wallet», — сообщается в анонсе.

Чтобы подключить Wallet Pay к боту или сервису в Telegram, необходимо заполнить анкету по следующей ссылке. Посмотреть, как проходит процесс покупки с помощью Wallet Pay, можно в тестовом боте. У сервиса будет собственная структура комиссий, которые «будут варьироваться от 1% до 3%.

Сервис работает в большинстве стран мира — кроме США и государств, которые занесены в черный список Целевой группой по борьбе с отмыванием денег (FATF): Иран, Мьянма и КНДР.

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