В Photoshop появилось генеративное расширение на основе ИИ

В мае этого года Adobe добавила в бета-версию популярного графического редактора Photoshop ИИ-инструмент под названием Generative Fill, позволяющий пользователям масштабировать изображения, добавлять или удалять объекты с помощью текстовых подсказок. Теперь бета-версия Photoshop получила еще одну функцию на основе ИИ под названием Generative Expand.

«С помощью генеративного расширения вы можете тратить меньше времени на редактирование и больше времени на эксперименты и адаптацию изображений к вашим собственным творческим потребностям», — говорится в анонсе.

С помощью нового инструмента можно расширить обрабатываемое изображение с текстовой подсказкой или без нее для создания продолжения сцены. Достаточно выделить область рядом с обрабатываемым изображением или вокруг него, а ИИ-инструмент сгенерирует все остальное. Если не указывать текстовую подсказку, то выделенная область будет заполнена объектами, которые логично вписываются в общую композицию. Если же указать текстовую подсказку, то ИИ дорисует окружение в соответствии с пожеланием пользователя.

Кроме того, с помощью нового инструмента можно изменить соотношение сторон картинки, если оно не соответствует желаемому. Доступна возможность получения точной композиции путем обрезки изображения в одном направлении и расширения в другом. Отмечается поддержка генеративных текстовых подсказок на более чем 100 языках.

Нововведения появятся в стабильной версии графического редактора этой осенью.

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