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28 июля, 2023
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Meta, Microsoft и Amazon выпустили открытый набор картографических данных

Meta

Meta, Microsoft и Amazon Web Services (AWS) совместно с картографической компанией TomTom запустили инициативу для создания сервисов, которые могли бы составить конкуренцию Google Maps и Apple Maps.

Еще в прошлом году компании учредили фонд Overture Maps Foundation для создания совместных картографических продуктов, и теперь представили первые результаты своей деятельности.

Компании выпустили первый открытый набор картографических данных, которые могут использоваться сторонними разработчиками для создания собственных картографических или навигационных продуктов. Первый набор данных включает в себя 59 млн. достопримечательностей, а также информацию о зданиях, транспортных сетях и административных границах.

Слои данных отформатированы таким образом, чтобы разработчики могли «получать и использовать картографические данные стандартным, задокументированным способом, и они будут совместимы друг с другом». Получить доступ к данным можно на веб-сайте Overture.

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