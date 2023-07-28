spot_img
28 июля, 2023
ДомойТелекомСобытияСегодня День системного администратора!

Сегодня День системного администратора!

sysadmin

В последнюю пятницу июля во многих странах мира отмечается День системного администратора. В этом году праздник приходится на 28 июля. Основателем праздника считается американский системный администратор Тед Кекатос. В 2000 году он устроил первый такой день на окраине Чикаго. Это был небольшой пикник, на котором присутствовали его коллеги из компании, разрабатывающей программное обеспечение.

Идея пришлась по душе и другим IT-специалистам сначала в США, а затем и в других странах мира. Так День системного администратора стал международным праздником, в котором с каждым годом участвует все больше людей.

Традиция прижилась и в Азербайджане. Своим этот праздник считают специалисты, которые управляют компьютерной системой и занимаются ее обслуживанием. В частности, обеспечивают работу локальной сети и интернета, сайтов, баз данных, аппаратного и программного обеспечения. Также к ним относятся специалисты, отвечающие за информационную безопасность, студенты, выпускники и преподаватели профильных учебных заведений. Кстати, более подробно узнать о Дне системного администратора, как его принято отмечать и кто вообще такие системные администраторы, можно на официальном сайте этого профессионального праздника.

Infocity от все души поздравляет IT-специалистов и желает им достижения новых высот в профессии!

Предыдущая статья
В Photoshop появилось генеративное расширение на основе ИИ
Следующая статья
Награждены участники команды MecHack #9030, участвовавшей в «FIRST Robotics Competition» при поддержке Azercell
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,117ФанатыМне нравится
1,017ЧитателиЧитать
3,090ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»