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4 июля, 2023
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Threads — конкурент Twitter от Instagram запустится 6 июля

Threads

В конце мая стало известно, что команда Instagram тестирует текстовое приложение, которое будет конкурировать с Twitter. Судя по сайту проекта, социальная сеть под названием Threads запустится уже 6 июля.

«Вскоре вы сможете следить за людьми и взаимодействовать с ними на других платформах, таких как Mastodon. Они также могут найти вас по имени пользователя вида @[email protected]», — из описания приложения Threads.

Приложение Threads уже размещено в App Store и Google Play. Судя по скриншотам и описанию, пользователи смогут войти в приложение через профиль в Instagram, а подписчики и данные аккаунта будут перенесены из основного приложения.

Threads позволит публиковать текстовые сообщения с возможностью комментирования, оценки и репоста. Соцсеть будет совместима с другими приложениями-конкурентами Twitter, включая Mastodon. В работе Threads использует децентрализованный протокол ActivityPub.

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