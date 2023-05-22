Meta летом этого года представит новую соцсеть — конкурента Twitter

Компания Meta собирается выпустить новое текстовое приложение, которое будет конкурировать с Twitter. Сейчас у разработки нет отдельного названия, пока что оно называется «‎новое текстовое приложение Instagram для бесед».

Пользователи смогут войти в приложение через профиль в Instagram, а подписчики и данные аккаунта будут перенесены из основного приложения. Будет перенесен даже список заблокированных пользователей. В новом приложении будет лента, и возможность отправлять текстовые сообщения длиной до 500 символов с прикрепленными ссылками, фотографиями и видео (у Twitter — 280 символов, с подпиской — 10 тысяч). Кроме того, соцсеть будет совместима с другими приложениями-конкурентами Twitter, включая Mastodon.

На данное время Meta тестирует соцсеть со знаменитостями, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с деталями. По их словам, проект доступен избранным авторам в течение нескольких месяцев. Ожидается, что приложение может выйти ближе к концу июня 2023 года.

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