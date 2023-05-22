spot_img
22 мая, 2023
ДомойSoftwareМобильные приложенияMeta летом этого года представит новую соцсеть - конкурента Twitter

Meta летом этого года представит новую соцсеть — конкурента Twitter

Meta

Компания Meta собирается выпустить новое текстовое приложение, которое будет конкурировать с Twitter. Сейчас у разработки нет отдельного названия, пока что оно называется «‎новое текстовое приложение Instagram для бесед».

Пользователи смогут войти в приложение через профиль в Instagram, а подписчики и данные аккаунта будут перенесены из основного приложения. Будет перенесен даже список заблокированных пользователей. В новом приложении будет лента, и возможность отправлять текстовые сообщения длиной до 500 символов с прикрепленными ссылками, фотографиями и видео (у Twitter — 280 символов, с подпиской — 10 тысяч). Кроме того, соцсеть будет совместима с другими приложениями-конкурентами Twitter, включая Mastodon.

На данное время Meta тестирует соцсеть со знаменитостями, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с деталями. По их словам, проект доступен избранным авторам в течение нескольких месяцев. Ожидается, что приложение может выйти ближе к концу июня 2023 года.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Опубликованы системные требования Mortal Kombat 1
Следующая статья
«Azercell Telecom» совместно с Федерацией дзюдо Азербайджана запускает масштабный социальный проект
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,123ФанатыМне нравится
1,018ЧитателиЧитать
3,098ЧитателиЧитать
715ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»