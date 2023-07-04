Китай ограничил экспорт редких металлов, критически важных для производства чипов

Китай ввел ограничения на экспорт редких металлов, используемых в производстве полупроводников. Галлий и германий с 1 августа будут подлежать экспортному контролю для «сохранения безопасности и национальных интересов», говорится в заявлении Министерства торговли Китая, опубликованного в понедельник. Для вывоза металлов экспортеры должны подать в Минторговли КНР заявку на получение лицензии, раскрыв перечень иностранных покупателей.

По данным Европейской комиссии, на Китай приходится около 80% мирового производства редких металлов. Галлий, который признан Европейским союзом критически важным сырьем, используется в производстве интегральных схем, светодиодов и фотогальванических панелей для солнечных батарей. Германий используется для изготовления оптических волокон и объективов инфракрасных камер.

Экспортные ограничения повысят затраты производителей вычислительной техники и усугубят напряженность в глобальной гонке по созданию передовых технологий, отмечает Bloomberg.

Пекин обвинил Вашингтон в стремлении подавить китайские инновации, для сохранения превосходства США в технологической отрасли. Ранее сообщалось, что США намерены запретить экспорт в Китай любых ускорителей вычислений без специальной лицензии. Кроме того, в конце этого года Нидерланды и США ужесточат ограничения на поставки в Китай оборудования для выпуска чипов.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az