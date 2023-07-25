Представлены мощные мини-ПК MSI Cubi и Pro DP

Компания MSI вышла на рынок мини-ПК и представила две серии моделей: доступную Cubi и производительную Pro DP. Новинки построены на базе процессоров Intel Core и ориентированы на решение различных повседневных задач — от домашних до профессиональных. Устройства работают под управлением ОС Windows 11 Home.

Серия MSI Cube оснащена процессорами Intel 12-го поколения (вплоть до Core i7) и может комплектоваться до 64 Gb оперативной памяти стандарта DDR4. В качестве портов предусмотрены Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI, DisplayPort и два Ethernet. Есть поддержка Wi-Fi 6E. Объем корпуса составляет всего 0,66 л, вес -0,66 кг.

Мини-ПК MSI Cubi поступит в продажу по цене от $499.

Серия MSI Pro DP предлагает процессоры Intel Raptor Lake-P или Raptor Lake-S 13-го поколения, до 64 Gb ОЗУ (DDR4), два слота M.2 для SSD и один для HDD формата 2,5 дюймов. Набор интерфейсов включает порты серии Cubi, а также пять разъемов USB 3.2 Gen 1 Type-A. Серия представлена в двух вариантах корпуса с объемом 1,1 и 2,3 литра и весом 1,1 и 1,27 кг соответственно.

Цена мини-ПК серии MSI Pro DP стартует с отметки $799.

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