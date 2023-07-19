spot_img
19 июля, 2023
ДомойТелекомНовости операторовAzercell отмечает год работы офиса Эксклюзив в Шуше!

Azercell отмечает год работы офиса Эксклюзив в Шуше!

Azercell

Azercell является первым и единственным оператором мобильной связи, открывшим центр обслуживания абонентов на освобожденных территориях

 

ООО «Azercell Telekom» продолжает вносить свой вклад в реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий. Компания отмечает год работы первого и на данный момент единственного центра обслуживания абонентов, предоставляющего телекоммуникационные услуги в Карабахе. По этому поводу 17-18 июля делегация компании во главе с президентом лидирующего оператора мобильной связи страны Зариной Зейналовой посетила город Шуша.

Зарина Зейналова подчеркнула стратегическое значение активного участия компании в реконструкции и восстановлении освобожденных территорий. «В ходе 44-дневной Отечественной войны, следуя за нашей славной армией, сотрудники Azercell построили первую мобильную инфраструктуру на освобожденных территориях. В настоящее время Azercell оснащает эти районы самыми современными технологиями, укрепляя и расширяя свою сеть 4G по всему Карабаху. На сегодняшний день нашей компанией запущено более 100 базовых станций в освобожденных районах. Azercell будет продолжать свою деятельность в этом направлении, прикладывая все возможные силы», — отметила Зарина Зейналова.

В связи с этим знаменательным событием 18 июля в офисе Azercell в городе Шуша прошло официальное мероприятие. Выступивший на мероприятии директор блока продаж и B2B компании Демир Дирим подчеркнул историческое значение этого события для Azercell. «В прошлом году Azercell стал первым оператором мобильной связи, открывшим центр обслуживания абонентов и официальный дилерский магазин в Карабахе. Мы гордимся тем, что наш сервисный центр Эксклюзив начал работу в городе Шуша, по праву носящем звание культурной столицы Азербайджана. Уже год этот центр предоставляет абонентам весь спектр услуг, точно так же, как и другие офисы Azercell. Также хочу отметить, что наш первый официальный дилерский магазин на освобожденных территориях был открыт в селе Агалы Зангиланского района, построенном в соответствии с концепцией «Умная деревня» (Smart Village). С целью оперативного обслуживания абонентов мы планируем увеличить количество наших центров, расположенных в Карабахе», — отметил Демир Дирим.

В рамках визита делегация Azercell также посетила историко-архитектурные памятники города Шуша и ознакомилась с проводимыми там работами по реконструкции и реставрации.

Предыдущая статья
Logitech приобрела Loupedeck — разработчика настраиваемых консолей для творчества и стриминга
Следующая статья
Samsung разработал видеопамять GDDR7 со скоростью до 32 Гбит/с
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,118ФанатыМне нравится
1,018ЧитателиЧитать
3,090ЧитателиЧитать
715ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»