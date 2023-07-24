Приложение ChatGPT для Android станет доступно на этой неделе

Компания OpenAI объявила, что приложение ChatGPT для Android выйдет на следующей неделе. Конкретной даты нет, но есть ссылка на страницу в Google Play, где можно добавиться в лист ожидания и скачать приложение, как только оно станет доступным.

Приложение ChatGPT на Android по функциональности будет практически идентично версии для iOS. Полной идентичности не будет, так как операционные системы различаются по многим параметрам. Кроме того, пользователи смогут синхронизировать переписку с чат-ботом на разных устройствах.

Напомним, что мобильная версия чат-бота ChatGPT для iOS вышла в мае этого года.

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