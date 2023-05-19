spot_img
19 мая, 2023
ДомойSoftwareМобильные приложенияChatGPT стал доступен на iOS в качестве приложения с полной функциональностью

ChatGPT стал доступен на iOS в качестве приложения с полной функциональностью

ChatGPT

Чат-бот ChatGPT от компании Open AI стал доступен на iOS в виде официального приложения с полной функциональностью, синхронизацией между устройствами и многим другим. Приложение бесплатное и не содержит рекламы. Сейчас оно есть только в App Store для США. В ближайшие недели компания расширит список поддерживаемых стран.

Чтобы получить дополнительные функции из приложения, который дает ChatGPT Plus, необходимо заплатить $19,99.

Версия официального приложения ChatGPT для Android появится «скоро», отмечается в пресс-релизе.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Планшеты Zebra: созданы для достижения критически важных целей
Следующая статья
Xiaomi tezliklə MIUI 14 alacaq cihazların adını çəkdi
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,122ФанатыМне нравится
1,020ЧитателиЧитать
3,099ЧитателиЧитать
715ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»