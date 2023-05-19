ChatGPT стал доступен на iOS в качестве приложения с полной функциональностью

Чат-бот ChatGPT от компании Open AI стал доступен на iOS в виде официального приложения с полной функциональностью, синхронизацией между устройствами и многим другим. Приложение бесплатное и не содержит рекламы. Сейчас оно есть только в App Store для США. В ближайшие недели компания расширит список поддерживаемых стран.

Чтобы получить дополнительные функции из приложения, который дает ChatGPT Plus, необходимо заплатить $19,99.

Версия официального приложения ChatGPT для Android появится «скоро», отмечается в пресс-релизе.

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