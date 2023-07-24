Lenovo Legion Y700 (2023): 2К-экран 144 Hz и мощное железо от $333

Компания Lenovo представила обновленную версию игрового планшета Legion Y700. Устройство получило производительную начинку и дисплей с высокой точностью цветопередачи.

Lenovo Legion Y700 (2023) оснащен экраном диагональю 8,8 дюйма с разрешением 2560×1600 пикселей (343 ppi), частотой обновления 144 Hz, яркостью до 500 нит и охватом 100% цветовой гаммы DCI-P3.

В основе планшета лежит восьмиядерный процессор Snapdragon 8+ Gen 1 в сочетании с 12 или 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопителем на 256 или 512 Gb. Гаджет получил улучшенную систему охлаждения – задняя панель, выполненная из металла, выполняет роль радиатора.

Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп, основной – 13 Мп. Аккумулятор емкостью 6550 мАч, есть поддержка быстрой зарядки Super Flash Charging мощностью 45 Вт. Планшет получил два порта USB Type-C, благодаря чему пользователи могут одновременно заряжать устройство и использовать проводные наушники. В качестве программной платформы используется Android 13 с фирменным интерфейсом ZUi 15.0. Толщина планшета составляет 7,6 мм, вес – 348 гр.

Lenovo Legion Y700 (2023) предлагается в Китае по следующим ценам: 12/256 Gb – $333, 12/512 Gb – $361 и 16/512 Gb — $389. Доступные цветовые исполнения корпуса – серый и синий. Информации о появлении планшета в других регионах пока нет.

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