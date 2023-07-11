Шифровальщики становятся ещё опаснее: теперь LockBit может атаковать и macOS

По данным «Лаборатории Касперского», у LockBit — одной из самых активных в мире групп программ-вымогателей — появились вредоносные образцы для разных операционных систем. Такое открытие сделали эксперты компании, обнаружив ZIP-файл с модулями LockBit под разные платформы, в том числе Apple M1, ARM v6, ARM v7, FreeBSD. Эти варианты были созданы на основе более ранней версии зловреда — LockBit Linux/ESXi. Некоторые образцы, например для macOS, ещё требуют доработки, но LockBit уже активно тестирует свою программу-вымогатель в различных операционных системах.

Кроме того, уже некоторое время LockBit использует код других, менее известных групп, например BlackMatter и DarkSide. Это не только упрощает деятельность потенциальных партнёров, но и расширяет сферу возможных атак самого шифровальщика LockBit. Последние данные Kaspersky Threat Attribution Engine (KTAE) показали, что LockBit использует примерно 25% кода, написанного уже несуществующей группой вымогателей Conti. В результате появился новый вариант шифровальщика — LockBit Green.

«LockBit — печально известное семейство программ-вымогателей, прославившееся разрушительными атаками на крупный бизнес по всему миру. Группа активно совершенствует инфраструктуру и использует код других подобных зловредов, поэтому представляет серьёзную угрозу для предприятий в разных отраслях. Чтобы снижать риски, связанные с LockBit и другими шифровальщиками, корпорациям необходимо усиливать защиту, совершенствовать систему безопасности, повышать уровень цифровой грамотности сотрудников и создавать протоколы для реагирования на инциденты», — говорит Дмитрий Галов, руководитель российского исследовательского центра GReAT.

Узнайте больше об эволюции LockBit можно на сайте SecureList: https://securelist.ru/crimeware-report-lockbit-switchsymb/107625.

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