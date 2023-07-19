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19 июля, 2023
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Линейка рабочих станций Lenovo ThinkPad пополнилась версиями на базе процессоров AMD Ryzen PRO серии 7040

ThinkPad

Lenovo расширяет линейку анонсированных в мае мобильных рабочих станций ThinkPad новыми ноутбуками ThinkPad P16v, P16s Gen 2 и P14s Gen 4 на базе процессоров серии AMD Ryzen PRO 7040 с графикой от NVIDIA RTX. Новинки представлены в различных ценовых категориях и обеспечивают революционную производительность, имеют лаконичный дизайн и гарантируют надежную работу при любых нагрузках. Рабочие станции ThinkPad P поддерживают Windows 11 и нескольких разновидностей Linux. Использование усовершенствованных и энергоэффективных процессоров с технологиями AMD PRO и Ryzen AI на некоторых моделях открывает возможности для применения ИИ в работе.

Среди новых моделей:

  • ThinkPad P16v: рабочая станция для пользователей, которым требуются мощный ноутбук, готовый к большим нагрузкам в режиме многозадачности. Он оснащен мобильными процессорами AMD Ryzen 9 PRO серии 7040 HS, графическим процессором NVIDIA RTX 2000 поколения Ada и системой двойного отвода тепла, обеспечивающей максимально эффективное охлаждение. Эти рабочие станции могут иметь несколько вариантов дисплея, включая панель IPS 800 нит с низким уровнем излучения синего света, а также новейшие функции безопасности «chip-to-cloud», помогающие защитить личные данные.
  • ThinkPad P14s Gen 4 и P16s Gen 2: Мобильные рабочие станции для сотрудников компаний, преподавателей и студентов, которые ищут идеальное сочетание производительности, мощности и цены без ущерба для безопасности. Они оснащены мобильными процессорами AMD Ryzen 7 PRO серии 7040 со встроенным графическим процессором AMD Radeon серии 700M. Эти ноутбуки доступны в нескольких вариантах дисплея, в том числе с OLED-матрицей с низким уровнем излучения синего света, а также 5-мегапиксельной камерой (опция).

«Наши новейшие рабочие станции предназначены для того, чтобы помочь клиентам в выполнении их ежедневных задач независимо от того, к какой сфере деятельности они относятся: исследования и дизайн, проектирование и финансы, СМИ и развлечения, здравоохранение и образование или что-то еще. Мы стремимся предлагать те технологии, которые дарят нашим клиентам возможность раскрыть свой потенциал на все 100%», — сказал Роб Херман, вице-президент и генеральный директор подразделения Lenovo по рабочим станциям и предоставлению ИИ-сервисов клиентам.

Lenovo предлагает комплексный портфель услуг для покупки рабочих станций, включая TruScale Device as a Service (DaaS), расширенную гарантию и возможность ее продления, Lenovo Premier Support Plus с прямым доступом к лучшим техническим специалистам Lenovo.

«Современные мобильные рабочие станции Lenovo предоставляют вычислительные возможности, необходимые для проектирования, моделирования и создания контента. Мы рады предоставить новейшие мобильные процессоры Ryzen PRO серии 7040 с первым в мире интегрированным механизмом искусственного интеллекта на процессоре Windows x86», — сказал Мэтью Унангст, старший директор по работе с коммерческими предприятиями и рабочими станциями AMD.

Новые рабочие станции поступят в продажу на рынки Европейского региона уже в сентябре 2023 года.

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