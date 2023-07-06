Представлен бюджетный смартфон Honor Play 40

Компания Honor выпустила недорогой смартфон Play 40. Аппарат получил IPS-экран диагональю 6,56 дюйма с разрешением HD+ и поддержкой 90 Hz. Play 40 построен на базе процессора Snapdragon 480+. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb, емкость флеш-памяти — 128 или 256 Gb.

В основную камеру входят датчики на 13 Мп (f/1.8) и 2 Мп (f/2.4), селфи-камера разрешением 5 Мп (f/2.2). Аккумулятор емкостью 5200 мАч поддерживает зарядку мощностью всего 10 Вт. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, порт USB Type-C 2.0, Dual SIM и аудиоразъем 3,5 мм. Габариты составляют 163,3 x 75,1 x 8,4 мм, вес – 188 гр. Используется Android 13 с оболочкой Magic UI 7.1.

Цена смартфона Honor Play 40 в Китае стартует с отметки $190.

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