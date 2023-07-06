«Летняя школа» ADA в Azercell!

Участники «Летней школы», традиционно проводимой Университетом ADA с целью организации более эффективного досуга школьников в летний сезон, побывали в офисе компании Azercell. В рамках «Недели информационных технологий», организованной летней школой, специалисты Azercell провели образовательные сессии, выступив с презентациями о тенденциях и перспективах развития мобильных технологий, искусственного интеллекта и ИКТ-сферы в целом.

Кроме того, специальная программа, разработанная лидирующим мобильным оператором, позволила ученикам «Летней школы» ознакомиться с деятельностью Департамента Сетевых Технологий и Центра Обслуживания Абонентов Azercell в реальной рабочей среде. Для школьников были организованы различные викторины, а также вручены сертификаты и подарки.

Следует отметить, что Azercell сотрудничает с Университетом ADA на протяжении многих лет. В рамках этого партнерства, длящегося более 10 лет, оператор мобильной связи способствует академическому и профессиональному развитию в стране нового поколения специалистов в области ИКТ. Azercell, поддерживая усилия Университета АDА по подготовке ИКТ-специалистов, выделяет стипендии для студентов, обучающихся в университете, организует тренинги и предоставляет возможность прохождения практики в компании. Кроме того, лидирующий оператор мобильной связи поддерживает проекты, реализуемые Университетом АDА в направлении усиления роли женщин в сферах ИКТ и предпринимательства.