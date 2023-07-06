Решения «Лаборатории Касперского» отразили 100% атак в ходе международного теста SE Labs

В первом квартале 2023 года компания SE Labs протестировала Kaspersky Plus, Kaspersky Small Office Security, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса совместно с решениями для защиты конечных устройств ещё 15 компаний. Все продукты «Лаборатории Касперского» получили наивысшие итоговые баллы и показали 100%-ную эффективность. Им был присвоен максимальный рейтинг ААА.

В ходе тестирования решения подвергались разнообразным угрозам: от целевых атак с использованием известных техник до реальных почтовых и интернет-угроз. Тестирование выявляло, насколько эффективно решения выявляют и блокируют угрозы в режиме реального времени и сколько выдают ложноположительных срабатываний.

Все решения «Лаборатории Касперского» получили наивысшую оценку по показателю Total Accuracy Rating — 1144 балла. Он состоит из двух частей. Первая — Protection Rating. Здесь решения «Лаборатории Касперского» получили максимальные 400 баллов после обнаружения, блокировки и предотвращения всех угроз, которые могут скомпрометировать систему. Вторая часть — Legitimate Software Rating. По этому показателю решениям также присвоили максимальные 744 балла — за точную классификацию легитимных приложений и URL-адресов с учётом взаимодействия каждого продукта с пользователем.

«Вредоносное ПО постоянно развивается, поэтому организациям и индивидуальным пользователям важно эффективно защищать свои устройства, чтобы снизить вероятность потери и утечки данных, финансовых рисков, сбоев в корпоративной инфраструктуре и многих других неприятных последствий. Мы непрерывно обнаруживаем и исследуем новые киберугрозы и совершенствуем защитные технологии и продукты. Мы регулярно принимаем участие в тестах SE Labs с 2016 года, а ранее, с 2010 года, проходили тесты у её предшественника — Dennis Technology Labs. SE Labs проводит очень сложное и приближенное к реальности тестирование решений для кибербезопасности. Вот почему мы очень гордимся тем, что наши продукты подтверждают свою эффективность в этих тестах на протяжении многих лет. Благодаря регулярному независимому тестированию мы находим области для усовершенствования, а наши клиенты и партнёры — независимое подтверждение высочайшего качества защиты в решениях „Лаборатории Касперского”», — комментирует Александр Лискин, руководитель управления исследования угроз «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» участвует в каждом ежеквартальном тесте SE Labs. В 2022 году решения компании заняли первые места в трёх таких тестах из четырёх. Они показали 100%-ный результат защиты, получили максимальное значение Total Accuracy Rating и наивысший итоговый рейтинг ААА.

«В основе наших тестов лежат новейшие виды атак и угроз. Оценивая способность решений защищать устройства пользователей, мы можем видеть, какие усилия вендоры прилагают для поддержания эффективности и актуальности своих продуктов. „Лаборатория Касперского” показала впечатляющие результаты в первом квартале, как и в течение 2022 года. Её решения продолжают подтверждать 100%-ый уровень защиты, а компания демонстрирует своё стремление постоянно совершенствовать возможности своих продуктов», — отмечает Саймон Эдвардс, генеральный директор SE Labs.

Посмотреть полный отчёт о результатах тестирования можно по ссылкам: «Продукты для малого бизнеса», «Продукты для крупного бизнеса» и «Продукты для домашних пользователей».

Узнать больше о продуктах «Лаборатории Касперского», показавших максимальную эффективность в защите от вредоносных программ, можно на страницах Kaspersky Security для бизнеса, Kaspersky Small Office Security и Kaspersky Plus.