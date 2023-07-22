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22 июля, 2023
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Подарок представителям СМИ от Azercell в честь Дня Национальной Прессы и Журналистики!

Azercell

«Azercell Telecom» поздравляет работников СМИ с 22 июля — Днем Национальной Прессы и Журналистики. По случаю профессионального праздника всем пользователям тарифа «Mediacell» и журналистам-участникам Второй карабахской войны 22 и 23 июля будет предоставлен пакет мобильного интернета объемом 5 ГБ в подарок от Azercell. Представители СМИ смогут загрузить подарочный пакет, отправив ключевое слово «1875» на короткий номер 2723 в указанные даты.

Лидирующий мобильный оператор страны также чтит память журналистов-шехидов Магеррама Ибрагимова и Сираджа Абишова, погибших при исполнении служебных обязанностей, и не оставляет без внимания членов их семей.

Следует отметить, что «Azercell Telecom» реализует многочисленные проекты по поддержке развития журналистики и повышению профессионального уровня представителей СМИ в нашей стране, организует для них курсы английского языка и предоставляет специальный льготный тарифный пакет «Mediacell».

Azercell поздравляет всех сотрудников средств массовой информации , освещающих вопросы национальной и мировой важности, с профессиональным праздником и желает им успехов в их деятельности!

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