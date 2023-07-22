Azercell предоставляет Азербайджанской молодежи возможность принять участие в лагере «Cyber Security Camp» в Турции

Лидирующий мобильный оператор страны и Türk Telekom отправят 10 молодых специалистов в области кибербезопасности на учения в Турцию

В рамках сотрудничества компаний Azercell и Türk Telekom объявлен конкурс, целью которого служит повышение квалификации молодых людей, специализирующихся в области кибербезопасности. По итогам конкурса 10 молодых специалистов из Азербайджана получат возможность принять участие в лагере «Cyber Security Camp», который пройдет в Турции в августе этого года.

Азербайджанские студенты и молодые специалисты, только что окончившие вузы, впервые смогут подать заявку на участие в лагере кибербезопасности, организованном Türk Telekom под лозунгом «Стань одним из КиберГероев будущего». Официальным партнером проекта с азербайджанской стороны выступает лидирующий оператор мобильной связи страны «Azercell Telecom». Azercell организует процесс отбора студентов и поддержит участие победителей в лагере.

Для участия в «Cyber Security Camp» необходимо зарегистрироваться здесь до 28.07.2023.

Следует отметить, что Türk Telekom ежегодно организует лагерь кибербезопасности (буткемп). В 2023 году лагерь пройдет с 14 по 23 августа. В течение 10 дней у студентов будет возможность улучшить свои знания и навыки, пройдя как теоретическое, так и практическое обучение по важным темам в сфере кибербезопасности. Для студентов, показавших наиболее высокие результаты на экзаменах, будут предложены возможности трудоустройства.

Кибербезопасность — одна из самых актуальных и важных тем в современном мире на фоне стремительной цифровизации. Как лидирующий оператор мобильной связи «Azercell Telecom» реализует массу проектов с частными лицами и организациями, обеспечивая безопасную среду в компании с точки зрения кибербезопасности. Отметим, что на протяжении многих лет компания организовывает специальные программы и тренинги по защите безопасности детей в интернете и в виртуальной жизни. Привнося в Азербайджан современные международные тенденции, Azercell успешно расширяет свою деятельность в этом направлении.