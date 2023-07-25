One UI 6.0 versiyasını 36 ədəd Samsung əldə edəcək

Twitter istifadəçisi @tarunvats33 One UI qabığının növbəti versiyasını alacaq Samsung smartfon və planşetlərinin siyahısını dərc edib. Şirkət 36 cihazı yeniləməlidir:
- Galaxy S21 FE
- Galaxy Tab S9/S8
- Galaxy Z Fold, Flip 5/4/3
- Galaxy F54, F23, F14 5G
- Серии Galaxy S23, S22, S21
- Galaxy M54, M53, M33, M23
- Galaxy A73, A72, A54, A53, A52, A52s, A34, A33, A24, A23, A14, A13, A04s
Yeni versiyanın təqdimat haqqında məlumat yoxdur.
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