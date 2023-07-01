Лучшие ноутбуки для рисования

Лучший ноутбук для рисования оснащен сенсорным дисплеем, который позволяет рисовать прямо на экране с помощью цифрового стилуса. Другими словами, вам не понадобится отдельный графический планшет, чтобы увидеть, как ваша работа оживает. За последние годы поддержка стилуса значительно улучшилась, поэтому даже на ноутбуке теперь можно наслаждаться естественным и простым процессом рисования. В этой статье мы собрали лучшие устройства, уделив особое внимание отзывчивости экранов при использовании стилуса, а также времени автономной работы каждого ноутбука. Конечно, представленные ниже ноутбуки отлично подходят не только для рисования.

Microsoft Laptop Studio

Лучший ноутбук для рисования в целом

Технические характеристики:

Процессор: до четырехъядерного Intel Core H35 i7-11370H 11-го поколения

Графика: Intel Iris Xe или NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti

Оперативная память: 16 или 32 Gb

Экран: 14,4”, разрешение 2400×1600 пикселей, соотношение сторон 3:2, сенсорный экран PixelSense Flow

SSD-накопитель: 256 Gb — 2 Тb.

Плюсы:

фантастический дисплей,

большое время автономной работы.

Минусы:

было бы неплохо снабдить

устройство большим количеством портов.

Microsoft Surface Laptop Studio — это не только лучший ноутбук для рисования. Это, пожалуй, лучший ноутбук, который Microsoft сделала на сегодняшний день. Он может похвастаться красивым дизайном премиум-класса и потрясающим экраном с очень хорошим механизмом для преобразования его формы из планшета в ноутбук. На многих устройствах «2-в-1» экран складывается, превращая ноутбук в планшет, но Surface Laptop Studio работает по-другому. Конструкция с разделенными петлями позволяет надвигать экран на клавиатуру для использования в качестве планшета. Его также можно поставить в положение, подобное мольберту, что отлично подходит для рисования и избавляет от необходимости покупать подставку или использовать плоский экран, если вы хотите пользоваться им без помощи рук. Соотношение сторон экрана 3:2 удобно для рисования, а частота обновления в 120 Hz и поддержка стилуса Surface Slim Pen 2, который продается отдельно, гарантируют быстрый отклик. Вы также будете впечатлены общей производительностью и емким аккумулятором, обеспечивающим около 12 часов автономной работы. Можно было бы добавить больше портов, но в целом это великолепный ноутбук для рисования и другой творческой работы.

Microsoft Surface Pro 9

Еще один лучший ноутбук для рисования

Технические характеристики:

Процессор: до Intel Core i7-1265U 12-го поколения

Графика: Intel Iris Xe Graphics

Оперативная память: до 32 Gb LPDDR5

Экран: 13” PixelSense Flow с соотношением сторон 3:2

SSD-накопитель: до 1 Тb.

Плюсы:

отличные дизайн и качество сборки,

работает со старыми аксессуарами,

красивый экран и клавиатура.

Минусы:

маленькие папки и вкладки,

модель SQ3 неудачная.

Строго говоря, Surface Pro 9 — это на самом деле не ноутбук. Это планшет, который работает под управлением операционной системы Windows 11, что позволяет вам использовать полноценное программное обеспечение, предназначенное для настольных компьютеров, на компактном маленьком устройстве. А прикрепив клавиатуру Type Cover, вы и вовсе получите фантастически тонкий и легкий ноутбук. Вы можете поинтересоваться, почему в наш обзор не вошел ни один iPad. Ведь, объединив большинство из них с клавиатурой Apple, вы также можете получить опыт, подобный ноутбуку. Причина кроется в том, что Apple считает iPad Pro прежде всего планшетом. Например, на нем не удастся запустить macOS. А Microsoft рассматривает Surface Pro как ноутбук и планшет. Кстати, с Microsoft Surface Pro 9 прекрасно будут работать аксессуары от предыдущей модели.

Lenovo IdeaPad Duet Chromebook

Лучший бюджетный ноутбук для рисования

Технические характеристики:

Процессор: MediaTek Helio P60T

Графика: ARM G72 MP3 800 GHz

Оперативная память: 4 Gb LPDDR4X

Экран: 10,1”, разрешение 1920×1200 пикселей, соотношение сторон 16:9, IPS, глянцевый, яркость 400 нит

Накопитель: 64 Gb eMMC.

Плюсы:

длительное время автономной работы,

очень доступный.

Минусы:

не самый мощный.

Ищете хороший ноутбук для рисования, но ограничены бюджетом? Тогда Chromebook Lenovo IdeaPad Duet станет отличным выбором. Этот планшет «2-в-1» намного доступнее, чем Microsoft Laptop Studio 2 и при этом довольно функциональный. На Chromebook вы не сможете запускать программное обеспечение Windows или macOS, поэтому не все привычные приложения для рисования будут доступны. Тем не менее на этом ноутбуке можно запускать приложения для Android, что дает вам доступ к довольно большому количеству хороших приложений для рисования и цифрового искусства, включая урезанную версию Photoshop. Хромбуки, как правило, дешевы, но при этом предлагают отличное время автономной работы из-за их низкого энергопотребления. Кроме того, Lenovo IdeaPad Duet поддерживает инициативу Universal Stylus, поэтому цифровые перья от любой компании, использующей этот стандарт, должны с ним работать. Просто обратите внимание на размер экрана, потому что 10” это немного меньше, чем у большинства ноутбуков в нашем списке.

Microsoft Surface Pro 8

Эта более ранняя модель все еще может многое предложить

Технические характеристики:

Процессор: до Intel Core i7 11-го поколения

Графика: Intel Iris Xe Graphics

Оперативная память: до 32 Gb LPDDR4x

Экран: 13” дисплей PixelSense Flow, соотношение сторон 3:2

SSD-накопитель: до 1 Тb.

Плюсы:

быстрый процессор,

великолепный дизайн.

Минусы:

дорогой.

Surface Pro 8, возможно, уступает Pro 9, но это устройство еще много чего может предложить благодаря отличной поддержке стилуса, удобному размеру и портативности. Большинство устройств «2-in-1», включая ноутбуки в нашем списке, также предлагают эту функциональность, но они более громоздкие. Surface Pro, поскольку это скорее планшет, чем ноутбук, достаточно мал и легок, чтобы его можно было использовать для рисования в любом месте. Surface Pro 8 включает в себя некоторые из новейших мобильных технологий, поэтому операционная система Windows 11 и любое приложение для цифрового искусства на нем будут работать идеально. И у него потрясающий экран с частотой обновления 120 Hz, что делает процесс рисования плавным и приятным. Единственное неудобство — вам также придется инвестировать в стилус Surface Pen, который продается отдельно.

ASUS ZenBook Pro 14 Duo UX482E

Лучший ноутбук с двумя экранами для рисования

Технические характеристики:

Процессор: до Intel Core i9 11-го поколения

Графика: Intel Iris Xe Graphics или NVIDIA GeForce RTX3050 Ti

Оперативная память: до 32 Gb

Экран: 14,5”, сенсорный, OLED, разрешение 2880×1800 пикселей, соотношение сторон 16:9

SSD-накопитель: до 2 Tb M.2 NVMe PCIe 4.0.

Плюсы:

инновационная технология ScreenPad Plus,

тонкий и легкий.

Минусы:

неудобное расположение клавиатуры.

Asus ZenBook Duo 14 UX482E — это невероятный и уникальный ноутбук для рисования благодаря дизайну с двумя экранами. Наряду с великолепным сенсорным основным OLED-экраном с разрешением 2880×1800 пикселей с пиковой яркостью 550 нит, у него есть второй воспомогательный экран, который ASUS называет ScreenPadPlus. Этот 12,7” сенсорный экран имеет разрешение 2880×864 пикселей и также поддерживает работу с цифровым пером. Он может отображать приложения и ярлыки, предоставляя вам больше места на основном дисплее. Он также поднимается под небольшим углом, когда вы открываете ноутбук, чтобы на нем было удобнее рисовать. Это может выглядеть немного необычно, и этот функционал явно рассчитан не для всех, но когда вы внимательно осмотрите его, то обнаружите, что оба сенсорных экрана с поддержкой стилуса допускают несколько универсальных применений. Помимо уникального дизайна, ноутбук обладает мощной аппаратной начинкой, а качество сборки находится на достаточно высоком уровне. Если вам нужен идеальный ноутбук премиум-класса для рисования, наличию которого позавидуют окружающие, то Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED станет отличным выбором.

Dell XPS 13 «2-in-1» (2021)

Отличный портативный ноутбук для рисования и другой творческой работы

Технические характеристики:

Процессор: до Intel Core i7 10-го поколения

Графика: Intel Iris Xe

Оперативная память: до 32 Gb

Экран: 13,4”, сенсорный, соотношение сторон 16:10

SSD-накопитель: до 512 Gb PCIe NVMe.

Плюсы:

отличный дисплей,

фантастическое время автономной работы.

Минусы:

дорогой.

Еще один ноутбук премиум-класса с потрясающим сенсорным экраном, который делает его отличным инструментом для рисования. Он тонкий, легкий и обеспечивает длительное время автономной работы. Тонкий алюминиевый корпус и узорчатая отделка из углеродного волокна внутри делают его самым стильным ноутбуком для рисования. Производитель предлагает несколько вариантов дисплея, но если вы ищете лучший ноутбук для рисования, вам, вероятно, понадобится один из вариантов с сенсорной панелью — либо OLED с разрешением 3456×2160 пикселей, либо InfinityEdge touch с разрешением 3840×2400 пикселей. Мы обнаружили, что последний представляет собой идеальное устройство с пиковой яркостью 600 нит, что намного ярче, чем у большинства дисплеев ноутбуков, 100% охват цветовой палитры sRGB и 90% охват цветовой палитры DCI P3. Дисплей с соотношением сторон 16:10 дает вам немного больше места по вертикали. Также обратите внимание, что Dell выпускает несколько модификаций XPS 13 и что не все они являются устройствами «2-в-1».

Acer Spin 5 (2020)

Отличный недорогой ноутбук для рисования

Технические характеристики:

Процессор: до Intel Core i7 10-го поколения

Графика: Intel Iris Plus Graphics

Оперативная память: до 16 Gb

Экран: 13,5”, разрешение 2256×1504 пикселей, соотношение сторон 3:2

SSD-накопитель: до 512 Gb.

Плюсы:

фантастическое время автономной работы,

стилус в комплекте,

хорошее соотношение цены и качества.

Минусы:

стилус кажется немного хлипким.

Большинство ноутбуков для рисования, которые мы выбрали, довольно дорогие. Это обусловлено превосходными сенсорными экранами и поддержкой стилуса, а также элегантной конструкцией, воплощающей концепцию «2-in-1». Но Acer Spin 5, который также работает под управлением операционной системы Windows, удалось спустить ценовую планку чуть ниже. Это интересный ноутбук для рисования, потому что его дисплей имеет соотношение сторон 3:2, а не стандартное широкоформатное 16:9. Это означает, что, хотя экран имеет довольно скромные 13,5” в диагонали, вы получаете больше вертикального пространства для рисования, что может быть дополнительным преимуществом. Acer Spin 5 также поставляется с собственным стилусом. Хотя он и не самый убедительный с точки зрения того, насколько прочным он кажется, у него есть собственный порт для зарядки и отсек для хранения на торце ноутбука. Кроме того, он заряжается всего за несколько секунд, поэтому вы не пропустите моменты вдохновения. Ноутбук обещает впечатляющие 12 часов автономной работы, что позволяет рисовать практически в любом месте, не беспокоясь о подключении к сети.

HP Spectre x360 «2-in-1» (2021)

Еще один стильный ноутбук «2-in-1» для рисования

Технические характеристики:

Процессор: до Intel Core i7 11-го поколения

Графика: Intel UHD Graphics 620 или Iris Xe

Оперативная память: до 16 Gb

Экран: 13,3”, сенсорный, OLED, разрешение 1920×1080 или 3840×2160 пикселей, соотношение сторон 16:9

SSD-накопитель: до 2 Тb PCIe NVMe M.2.

Плюсы:

великолепный дизайн,

отличное время автономной работы.

Минусы:

вентиляторы могут быть шумными,

дорогой.

HP Spectre x360 является близким конкурентом XPS 13, особенно в плане дизайна. Эта модель получила гладкий корпус из полированного металла, который поставляется в нескольких цветовых комбинациях, а шарнир, откидывающийся на 3600 и позволяющий устройству приобретать форму планшета, выглядит прочным и надежным. Экран представляет собой OLED-матрицу с разрешением 4K, четкими цветами и отличным откликом. Клавиатура имеет приятную просторную раскладку и хороший ход клавиш. На самом деле, в качестве ноутбука он прекрасен, да еще и мощный. А время автономной работы также достигает 12 часов. Что касается рисования, этот ноутбук хорошо работает со стилусами, в том числе с HP Active Pen, который входит в комплект. Он немного неуклюж для использования в режиме планшета по сравнению с XPS 13, а вентиляторы могут быть немного шумными, но это мало сказывается на фоне прочих преимуществ HP Spectre x360.

Lenovo Yoga 9i

Мощный и стильный ноутбук для рисования

Технические характеристики:

Процессор: до Intel Core i7 11-го поколения

Графика: Intel Iris Xe Graphics

Оперативная память: до 16 Gb LPDDR4X

Экран: 14”, разрешение 1920×1080 или 3840×2160 пикселей, IPS, глянцевый, Dolby Vision, HDR 400, соотношение сторон 16:9

SSD-накопитель: до 1 Тb PCIe.

Плюсы:

отличное время автономной работы,

стилус в комплекте.

Минусы:

дорогой.

Ноутбук Lenovo Yoga 9i с сертификацией Evo зарекомендовал себя как очень достойный ноутбук для рисования. Сертификация Evo означает, что он поставляется с новым современным процессором Intel Core. Он предлагает более 9 часов автономной работы и выходит из режима сна менее чем за секунду, что делает его одним из самых мощных ноутбуков в этом списке. Как устройство «2-in-1» его можно использовать в качестве традиционного ноутбука или планшета, рисуя на дисплее с разрешением Full HD и соотношением сторон 16:9. Лучше всего то, что он поставляется со стилусом Lenovo Active Pen, который можно хранить и заряжать в корпусе ноутбука. Это хорошее дополнение, потому что большинство других вариантов в нашем списке не включают стилус в комплектацию, вынуждая вас приобретать его отдельно.

Microsoft Surface Laptop 4

Универсальный исполнитель

Технические характеристики:

Процессор: до Intel Core i7 или до AMD Ryzen 7

Графика: встроенная в зависимости от процессора

Оперативная память: до 32 Gb

Экран: 13,5”/15”, разрешение 2256×1504/2496×1664 пикселей, PixelSense с поддержкой 10 касаний, соотношение сторон 3:2

SSD-накопитель: до 1 Тb.

Плюсы:

прочный и портативный,

хороший сенсорный экран,

хорошее соотношение сторон.

Минусы:

минимальное количество портов,

не «2-in-1».

Microsoft Surface 4 уже далеко не последняя модель Surface. Тем не менее, это по-прежнему высокопроизводительная машина и отличный вариант для тех, кто ищет более дешевую альтернативу Microsoft Laptop Studio или универсальный ноутбук с хорошими возможностями рисования. Экран у этой модели может иметь диагональ 13,5” или 15”. Но оба варианта представляют собой очень отзывчивый 10-точечный сенсорный экран с высокой плотностью пикселей 201 ppi. И хотя это не настоящий «2-in-1», поскольку вы не можете перевернуть экран в режим планшета, более высокое соотношение сторон 3:2 по-прежнему делает его очень удобным для рисования.

Как выбрать лучший ноутбук для рисования?

Мы собрали для вас лучшие ноутбуки для рисования, но есть несколько вещей, которые вы должны сделать самостоятельно при окончательном выборе. Наиболее очевидным является бюджет. Поэтому мы включили в обзор продукты в различных ценовых категориях. Например, мощный Surface Pro 8 явно отличается по цене от более доступного, но менее мощного Chromebook Lenovo IdeaPad Duet. Дизайн может иметь для вас меньшее значение, поэтому невзрачный Microsoft Laptop Studio может выиграть у более элегантного HP Spectre x360. Также подумайте, будете ли вы использовать ноутбук только для рисования. Если вы больше склонны рисовать дома, чем в дороге, вам может не понадобиться фантастическое время автономной работы, которое предлагает Acer Spin 5. Итак, прежде чем сделать какой-либо выбор, составьте список своих личных потребностей с плюсами и минусами и выберите тот ноутбук, который наиболее близок к устройству для рисования вашей мечты.

Почему следует использовать ноутбук с сенсорным экраном?

Вообще говоря, когда дело доходит до цифрового рисования, вы можете использовать графический планшет с ноутбуком или настольным компьютером, планшет со стилусом, интерактивный дисплей или ноутбук с сенсорным экраном. Некоторые художники могут отдать предпочтение графическим планшетам, но и эта технология не идеальна. Необходимость координировать действие своей руки с тем, что отображается на экране, не всем может понравиться. Планшеты и интерактивные дисплеи со стилусом, как правило, являются самыми простыми устройствами для рисования и в высшей степени портативными, но они могут быть довольно дорогими, если вы хотите что-то прочное и надежное. Если вы выберете планшет, такой как iPad Pro с 12,9” экраном, то получите дорогостоящий комплект, который может предложить гораздо больше, чем просто рисование, а вам это может не понадобиться. Ноутбуки с сенсорным экраном, с другой стороны, являются наиболее универсальными в своей ценовой категории. Некоторые из ноутбуков в нашем списке стоят дешевле подобных планшетов и предлагают гораздо больше функций.

Нужно ли вам устройство «2-in-1» для рисования?

Нет, для рисования вам не нужен ноутбук «2-in-1», но такая конфигурация, безусловно, может оказаться полезной. Устройства «2-in-1» становятся все популярнее благодаря тому, что они универсальны, а технологии сенсорных экранов совершенствуются из года в год, поэтому вам будет трудно найти такую гибкость по такой цене в любом другом устройстве. Конечно, у ноутбуков «2-в-1» есть и минусы. Хотя программное обеспечение для рисования становится все более доступным и популярным, вы не получите того же опыта, что и на перьевом дисплее или планшете. Они также могут быть немного дорогими, если вы выберете модель с максимальной комплектацией. Однако, если вам нужен ноутбук специально для рисования, устройства «2-in-1», как правило, прекрасно подходят. Рисование на обычном ноутбуке с сенсорным экраном может быть немного неудобным из-за того, что придется держать руки на весу над клавиатурой, что может затруднить прорисовку мелких деталей.