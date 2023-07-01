Astana Hub и Google for Startups запускают четвертый этап совместной программы Silkway Accelerator. Воспользоваться шансом принять участие в региональной программе можно до 7 июля 2023 года. Присоединившись к программе с первоклассной менторской поддержкой от Google for Startups и Astana Hub, вы сможете получить:
- мастер-классы и выездных экспертов;
- индивидуальные встречи;
- множество предложений и доступ к широкой сети инвесторов.
Выпускники программы Silkway Accelerator регулярно добиваются:
- многократного увеличения доходов;
- расширение рынка;
- притока средств;
- роста клиентской базы;
- обнаружения новых каналов продаж.
Программа Silkway Accelerator приветствуее соискателей из технологических стартапов из таких стран, как Казахстан, Узбекистан, Монголия, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан и Грузия. Организаторы ищут стартапы на следующих стадиях развития:
- PMF (у вас есть постоянные продажи/активные пользователи/клиенты и вы понимаете свой клиентский сегмент/каналы сбыта)
- Scale (вы выходите на новые рынки/новые страны, одновременно увеличивая клиентскую базу)
Программа включает в себя полноценную инфраструктурную поддержку от Astana Hub, в том числе:
- бесплатное проживание двух членов команды на время действия программы;
- бесплатное коворкинг-пространство для членов команды на объектах Astana Hub;
- полная визовая поддержка для международных участников;
- локальная и региональная PR-поддержка, а также работа со СМИ.
Подать заявку до 7 июля 2023 года можно по этой ссылке. Получить ответы на интересующие вас вопросы можно обратившись по электронному адресу: [email protected].