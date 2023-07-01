Astana Hub и Google for Startups запускают четвертый этап совместной программы Silkway Accelerator. Воспользоваться шансом принять участие в региональной программе можно до 7 июля 2023 года. Присоединившись к программе с первоклассной менторской поддержкой от Google for Startups и Astana Hub, вы сможете получить:

мастер-классы и выездных экспертов;

индивидуальные встречи;

множество предложений и доступ к широкой сети инвесторов.

Выпускники программы Silkway Accelerator регулярно добиваются:

многократного увеличения доходов;

расширение рынка;

притока средств;

роста клиентской базы;

обнаружения новых каналов продаж.

Программа Silkway Accelerator приветствуее соискателей из технологических стартапов из таких стран, как Казахстан, Узбекистан, Монголия, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан и Грузия. Организаторы ищут стартапы на следующих стадиях развития:

PMF (у вас есть постоянные продажи/активные пользователи/клиенты и вы понимаете свой клиентский сегмент/каналы сбыта)

Scale (вы выходите на новые рынки/новые страны, одновременно увеличивая клиентскую базу)

Программа включает в себя полноценную инфраструктурную поддержку от Astana Hub, в том числе:

бесплатное проживание двух членов команды на время действия программы;

бесплатное коворкинг-пространство для членов команды на объектах Astana Hub;

полная визовая поддержка для международных участников;

локальная и региональная PR-поддержка, а также работа со СМИ.

Подать заявку до 7 июля 2023 года можно по этой ссылке. Получить ответы на интересующие вас вопросы можно обратившись по электронному адресу: [email protected].