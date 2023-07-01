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1 июля, 2023
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Astana Hub и Google for Startups запускают четвертый этап совместной программы Silkway Accelerator

Silkway Accelerator

Astana Hub и Google for Startups запускают четвертый этап совместной программы Silkway Accelerator. Воспользоваться шансом принять участие в региональной программе можно до 7 июля 2023 года. Присоединившись к программе с первоклассной менторской поддержкой от Google for Startups и Astana Hub, вы сможете получить:

  • мастер-классы и выездных экспертов;
  • индивидуальные встречи;
  • множество предложений и доступ к широкой сети инвесторов.

Выпускники программы Silkway Accelerator регулярно добиваются:

  • многократного увеличения доходов;
  • расширение рынка;
  • притока средств;
  • роста клиентской базы;
  • обнаружения новых каналов продаж.

Программа Silkway Accelerator приветствуее соискателей из технологических стартапов из таких стран, как Казахстан, Узбекистан, Монголия, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан и Грузия. Организаторы ищут стартапы на следующих стадиях развития:

  • PMF (у вас есть постоянные продажи/активные пользователи/клиенты и вы понимаете свой клиентский сегмент/каналы сбыта)
  • Scale (вы выходите на новые рынки/новые страны, одновременно увеличивая клиентскую базу)

Программа включает в себя полноценную инфраструктурную поддержку от Astana Hub, в том числе:

  • бесплатное проживание двух членов команды на время действия программы;
  • бесплатное коворкинг-пространство для членов команды на объектах Astana Hub;
  • полная визовая поддержка для международных участников;
  • локальная и региональная PR-поддержка, а также работа со СМИ.

Подать заявку до 7 июля 2023 года можно по этой ссылке. Получить ответы на интересующие вас вопросы можно обратившись по электронному адресу: [email protected].

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