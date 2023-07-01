Гарвард будет обучать студентов с помощью «учителя» на базе ИИ

В Гарвардском университете, начиная с этой осени, популярный курс начального уровня по программированию CS50, будет преподаваться ИИ-инструктором. Он поможет студентам найти ошибки в коде, объяснит непонятные фрагменты и предоставит фидбэк по их программам.

CS50 (Computer Science 50: Introduction to Computer Science) — один из самых популярных курсов на платформе онлайн-обучения edX, которая была создана МТИ и Гарвардом и продана за $800 млн. в прошлом году.

«Мы надеемся, что с помощью ИИ сможем в конечном итоге приблизить соотношение учитель:ученик — 1:1 для каждого студента, предоставив им программные инструменты, которые в режиме 24/7 могут поддерживать их обучение в удобном для них темпе и в стиле», — сказал профессор CS50 Дэвид Малан университетской студенческой газете The Harvard Crimson.

Малан отметил, что сотрудники курса «в настоящее время экспериментируют как с моделями GPT 3.5, так и с GPT 4 от OpenAI». По его словам, курс всегда включал новое программное обеспечение, так что «учитель» на базе ИИ — просто «эволюция этой традиции».

Профессор признает, что на данном этапе ИИ подвержен ошибкам. «Более качественная оценка структуры студенческого кода по-прежнему требует интенсивного участия человека. Решение предоставить студентам профессионала по кодированию на основе ИИ является более чем экспериментальным».

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