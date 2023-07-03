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4 июля, 2023
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Летающий электромобиль Alef Model A допустили к испытаниям в США

Alef Model A

Компания Alef Aeronautics сообщила о получении разрешения Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на дорожные и воздушные испытания летающего электромобиля Alef Model A.

Alef Model A

Alef Aeronautics была основана в 2015 году в калифорнийском Пало-Альто Джимом Духовны (Jim Dukhovny), Константином Кислым (Konstantin Kisly), Павлом Маркиным (Pavel Markin) и Олегом Петровым (Oleg Petrov).

«Это один маленький шаг для самолетов и огромный шаг для автомобилей», — сказал генеральный директор Alef Джим Духовны.

Alef Model A пригоден для езды по дорогам общего пользования и обладает возможностями вертикального взлета и посадки. Отмечается, что при движении по дороге транспортное средство не будет разгоняться быстрее 40 км/ч, а большей скорости можно будет добиться только в воздухе. Машина оборудована парашютом, который активируется в экстренных ситуациях. Полностью электрический автомобиль сможет проехать до 320 км без подзарядки, в полете — 176 км. Будет также версия с водородным двигателем.

Alef Model A, вмещающий до двух человек, уже доступен для предварительного заказа. Приоритетное место в списке ожидания обойдется в $1500. Летающий электромобиль поступит в продажу в конце 2025 года по цене около $300 тыс.

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