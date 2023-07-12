Microsoft получил разрешение от FTC США на продолжение процесса покупки Activision Blizzard

Калифорнийский суд вынес решение по делу Федеральной торговой комиссии США (FTC), выступавшей против покупки Microsoft крупного американского издателя компьютерных игр Activision Blizzard. По итогам разбирательства судья Жаклин Скотт Корли (Jacqueline Scott Corley) отказала FTC во временном запрете на сделку.

В решении суда говорится, что FTC не удалось привести убедительные доказательства, что сделка повредит конкуренции на рынке видеоигр или приведет к тому, что игры по Call of Duty и другим крупным франшизам ActiBlizz перестанут выпускать на PlayStation.

Кроме того, судья называет рынок консольных игр небольшим с точки зрения выручки по сравнению с мобильным и ПК-рынками, а также говорит о том, что на Nintendo Switch и PlayStation выходит больше эксклюзивных игр, чем на Xbox. С точки зрения суда, сделка «может навредить Sony, но будет благоприятной для игроков в Call of Duty и всех будущих геймеров».

Решение судьи позволяет Microsoft завершить сделку с Activision Blizzard до конечного срока, который приходится на 18 июля, но при условии, что компания согласится на ограничения в Великобритании или если Управление по вопросам конкуренции и рынков (CMA) найдет определенную форму правовой защиты. Решение британского регулятора, которое заблокировало приобретение Microsoft в апреле, пока еще оспаривается, а слушание по делу запланированы на 28 июля.

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