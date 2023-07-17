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17 июля, 2023
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Bloomberg: первые Mac на базе Apple M3 представят в октябре

Apple M3

Компания Apple собирается в октябре этого года представить первые компьютеры Mac на базе однокристальной системы Apple M3. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

Ожидается, что на мероприятии будут представлены MacBook Air 13″ (Apple M3), MacBook Pro 13″ (M3), iMac 24″ (M3), а также iPad Air (M2).

Apple M3 станет первым чипом компании, который производится по 3-нм техпроцессу. Новый техпроцесс позволит заметно повысить производительность и энергоэффективность устройств.

Гурман не уточняет, проведет ли Apple полноценную презентацию с прямой трансляцией или ограничится выпуском пресс-релизов.

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