Google выпустил третью бета-версию Android 14

Компания Google выпустила третью бета-версию Android 14 для разработчиков. Операционная система перешла в статус Platform Stability. В основном функциональные и интерфейсные изменения завершены и разработчики могут применять в своих приложениях новые API.

Список изменений:

Переработанное приложение «Обои и стиль». На выбор пользователя предоставляется девять вариантов дизайна часов для экрана блокировки. Появилась возможность изменения ярлыков быстрого доступа;

Ярлыки на экране блокировки требуют для срабатывания долгое нажатие;

При подключении питания в строке состояния появляется новый, более заметный индикатор заряда, который исчезает через несколько секунд;

Часы в шторке уведомлений снова кликабельны – при нажатии открывается приложение «Часы».

Кроме того, Google устранил ряд ошибок, допущенных в предыдущих бета-версиях.

Чтобы вступить в программу предварительного тестирования, нужно перейти на сайт Android Developers, выбрать свою модель устройства и ознакомится с инструкцией по установке.

Согласно дорожной карте, в июле выйдет еще одна тестовая версия ОС. Релиз Android 14 состоится в августе-сентябре.

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