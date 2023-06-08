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8 июня, 2023
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Google выпустил третью бета-версию Android 14

Android 14 Beta

Компания Google выпустила третью бета-версию Android 14 для разработчиков. Операционная система перешла в статус Platform Stability. В основном функциональные и интерфейсные изменения завершены и разработчики могут применять в своих приложениях новые API.

Список изменений:

  • Переработанное приложение «Обои и стиль». На выбор пользователя предоставляется девять вариантов дизайна часов для экрана блокировки. Появилась возможность изменения ярлыков быстрого доступа;
  • Ярлыки на экране блокировки требуют для срабатывания долгое нажатие;
  • При подключении питания в строке состояния появляется новый, более заметный индикатор заряда, который исчезает через несколько секунд;
  • Часы в шторке уведомлений снова кликабельны – при нажатии открывается приложение «Часы».

Кроме того, Google устранил ряд ошибок, допущенных в предыдущих бета-версиях.

Чтобы вступить в программу предварительного тестирования, нужно перейти на сайт Android Developers, выбрать свою модель устройства и ознакомится с инструкцией по установке.

Согласно дорожной карте, в июле выйдет еще одна тестовая версия ОС. Релиз Android 14 состоится в августе-сентябре.

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