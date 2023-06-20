QNAP TS-410E отмечен наградой Red Dot Award: Product Design 2023

В этом году на участие в Red Dot Award: Product Design 2023 было подано более чем 20 000 заявок из 60 стран. Одним из победителей премии стало сверхтихое профессиональное сетевое хранилище QNAP TS-410E. Благодаря цельнометаллическому корпусу и безвентиляторной конструкции, TS-410E демонстрирует совершенно новую эстетическую концепцию и идеально подходит для чувствительных к шуму сред. 43 профессиональных члена жюри Red Dot высоко оценили TS-410E, присвоив ему знак отличия, свидетельствующий о высоком качестве дизайна.

Профессиональное сетевое хранилище TS-410E 2.5GbE предназначено для работы в средах, чувствительных к шуму, таких как дома, офисы и студии звукозаписи, и может быть размещено вертикально для экономии места. Благодаря четырехъядерному процессору Intel Celeron J6412 (с возможностью разгона до 2,6 ГГц) и аппаратному ускорению шифрования AES-NI TS-410E обеспечивает безопасность данных без снижения производительности. Благодаря двухканальной памяти объемом 8 ГБ и двум портам RJ45 2,5GbE TS-410E также предоставляет гибкость при развертывании сети. Кроме того, TS-410E оснащен четырьмя 2,5-дюймовыми слотами для твердотельных накопителей SATA 6 Гбит/с для размещения твердотельных накопителей с целью обеспечения стабильной высокой скорости чтения/записи.

Отметим, что увидеть TS-410E можно на онлайн- и физической выставках Red Dot Award 2023. Онлайн-выставка проходит с 19 июня 2023 года на сайте Red Dot, а физическая выставка продлится до мая 2024 года, в рамках которой TS-410E вместе с другими отмеченными наградами продуктами будет участвовать в передвижных мероприятиях Red Dot, охватывающих весь миру.