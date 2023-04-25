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26 апреля, 2023
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Представлен браузер Opera One: гибкий интерфейс и автоматическая группировка вкладок

Opera One

Компания Opera Software представила переработанную версию фирменного браузера под названием Opera One. Как отмечают разработчики, Opera One станет основным предложением Opera для установки на компьютеры с Windows, macOS и Linux. Он заменит текущую версию Opera Browser в конце 2023 года.

Пользовательский интерфейс Opera One построен на модульной архитектуре. По мере добавления новых функций в боковую панель или открытия новых вкладок уже существующие элементы автоматически подстраиваются под изменения.

Основное нововведение Opera One заключается в измененной концепции группировки вкладок под названием Tab Islands (Острова вкладок). Браузер автоматически группирует открытые вкладки в зависимости от их контекста. Например, если пользователь ищет место для ужина, то вкладки с меню, местами и сведениями о ресторанах будут группироваться вместе. При взаимодействии с разными документами Google вкладки также будут объединяться для более удобного взаимодействия с ними. «Острова вкладок» хорошо различимы в пользовательском интерфейсе браузера, отмечены отдельными цветами и четкими границами.

В боковую панель интегрированы рабочие пространства, мультиплеер (виджеты Spotify, Apple Music и других сервисов), блок с мессенджерами (WhatsApp, Telegram и другие), а также блок с генеративными ИИ: ChatGPT, AI Prompts и ChatSonic. Отмечается, что в будущем в Opera One добавятся «новые мощные функции» на основе искусственного интеллекта.

Браузер Opera One уже доступен в виде предварительной версии для разработчиков.

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