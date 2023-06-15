В ЕС запретят продажи ноутбуков с несъемными АКБ

Европейский парламент принял решение запретить продажу портативных компьютеров без съемных аккумуляторов. До вступления в силу новых правил они должны быть утверждены советом ЕС. Ожидается, что это произойдет этим летом. Новые правила будут обязательными для исполнения на территории Европы через 3,5 года. Пользователи ноутбуков должны получить гарантированную возможность самостоятельно менять аккумуляторы в новых устройствах.

«Портативные батареи должны быть сконструированы таким образом, чтобы потребители могли легко снимать и заменять их самостоятельно», — выдержка из новой директивы ЕС.

Цель данного решения направлена на переработку вышедших из строя аккумуляторов и на повторное использование материалов, особенно тех, которые добываются в зонах конфликтов и социальной напряженности. Простота замены аккумуляторов в ноутбуках облегчит сбор и утилизацию большего объема отработанных батарей и, следовательно, даст больший выход и повторное использование ценного сырья.

Смартфонов и планшетов новая директива пока не касается. Также могут быть исключения для устройств, защищенных от попадания воды.

Европейские парламентарии установили целевые показатели по сбору отработанных батарей. С конца 2023 года должно собираться на повторную переработку 45% портативных аккумуляторов, 63% к 2027 году и 73% к 2030 году. Для батарей «легкого транспорта» (самокатов и велосипедов) показатель должен составлять 51% к 2028 году и 61% к 2030 году.

Кроме того, чиновники предусмотрели минимальное содержание переработанных материалов, которые обязательно должны использоваться при производстве новых батарей. Установлены нормы свинца, кобальта, меди, лития и никеля, которые должны быть получены из старых АКБ для производства новых. Но это требование должно вступить в силу только через восемь лет.

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