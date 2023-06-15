Игровой ноутбук Razer Blade 14 получил Ryzen 9 7940HS и RTX 4070

Компания Razer обновила игровой ноутбук Blade 14. Модель получила мощную аппаратную начинку — флагманский процессор AMD Ryzen и производительную дискретную видеокарту NVIDIA.

Razer Blade 14 (2023) оборудован 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 × 1600 пикселей, соотношением сторон 16:10, частотой обновления 240 Hz и временем отклика 3 мс. Яркость достигает 500 нит. Есть поддержка технологии AMD FreeSync Premium, заявлен 100% охват цветового пространства DCI-P3.

В топовой конфигурации ноутбук получил восьмиядерный процессор AMD Ryzen 9 7940HS и видеокарту GeForce RTX 4070. В базовой конфигурации устройство оснащается видеокартой GeForce RTX 4060. Объем оперативной памяти DDR5 составляет 16 или 32 Gb с возможностью апгрейда до 64 Gb, емкость NVMe-накопитель PCIe 4.0 — 1 Tb (поддержка до 4 Tb).

В зависимости от конфигурации предлагается аккумуляторная батарея на 61,6 Вт·ч или 68,1 Вт·ч, обеспечивающая до 10 часов автономной работы без подзарядки. Также ноутбук получил два порта USB Type-A 3.2 Gen 2, USB 4.0 Type-C, USB Type-C 3.2 Gen 2. Оба порта Type-C обладают альтернативной функцией DisplayPort 1.4. Есть HDMI 2.1 и 3,5-мм аудиоразъем. Заявлена поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, RGB-подсветка клавиатуры и функция макросов Razer Hypershift, позволяющая на одну клавишу задать несколько действий.

Цена ноутбука Razer Blade 14 в США составляет $2399,99 за базовую версию с GeForce RTX 4060 и 16 Gb ОЗУ. Вариант с GeForce RTX 4070 и 32 Gb ОЗУ стоит $2699,99, а в серебристом корпусе – на $100 дороже. Поставки ноутбука начнутся с 20 июня. Предзаказ уже открыт.

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