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16 июня, 2023
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Официально: Intel откажется от буквы «i» в названии своих процессоров

Intel

Компания Intel опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что с запуском линейки процессоров Meteor Lake проведет ребрендинг своих чипов.

«Наша клиентская дорожная карта демонстрирует, как Intel уделяет приоритетное внимание инновациям и технологическому лидерству с такими продуктами, как Meteor Lake, ориентированными на энергоэффективность и ИИ. Чтобы лучше соответствовать нашим продуктовым стратегиям, мы представляем структуру брендинга, которая поможет покупателям ПК лучше различать лучшие из наших новейших технологий и наши основные предложения», — говорится в пресс-релизе.

Процессоры будут разделены на два сегмента: Intel Core и Intel Core Ultra. Под маркой Intel Core Ultra компания собирается выпускать наиболее производительные модели. Например, процессор, который прежде бы получил условное название Intel Core i-7 1070K будет называться Intel Core Ultra 7 1070K.

IntelВ компании решили провести ребрендинг своих процессоров после того, как выяснили, что само слово «Intel» теряется в названии чипов. Специалисты обратили внимание на то, что СМИ, ритейлеры и партнеры сократили название чипов до одной буквы и цифры, например, «i5». В результате проведенного исследования выяснилось, что именно слово «Core», а не «i5» или «i7», вызывает ассоциации с Intel. В связи с этим компания и решила изменить названия процессоров. Например: Intel Core Ultra 9 1090H, Intel Core Ultra 7 1070K, Intel Core 5 1050U.

Новые процессоры линейки Meteor Lake будут представлены во второй половине 2023 года.

 

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