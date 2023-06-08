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8 июня, 2023
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В Epic Games Store бесплатно отдают шутер Payday 2

Epic Games Store

В Epic Games Store можно бесплатно забрать сиквел кооперативного шутера об ограблениях Payday 2. Акция будет действовать до 15 июня в 18:00 по бакинскому времени.

Игра разработана Overkill Software совместно с Starbreeze Studios. В Payday 2 игрокам предстоит похищать деньги и различные драгоценные предметы с разных локаций, одновременно пытаясь отбиться от полицейских и сбежать с места преступления.

По утечкам из сети, Payday 3 может выйти 21 сентября.

А на следующей неделе в Epic Games Store станут бесплатными две части метроидваний Guacamelee, вдохновленных мексиканской культурой и фольклором.

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