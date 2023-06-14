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15 июня, 2023
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Представлены 128-ядерные процессоры AMD Epyc Bergamo для дата-центров

AMD Epyc Bergamo

Кроме Epyc Genoa-X с кэш-памятью 3D V-Cache компания AMD также представила серверные процессоры EPYC серии Bergamo. Новые процессоры ориентированы на облачные серверы и ЦОД, именно для тех систем, где важна максимальная плотность, то есть необходимо уместить как можно больше вычислительной мощности в как можно меньшем объеме.

AMD Epyc BergamoВ состав линейки вошли три модели, получившие до 128 упрощенных ядер Zen 4c. Они отличаются от Zen 4 только уменьшенным объемом кэш-памяти. Благодаря этому на кристалле ядро занимает меньше места. В итоге Epyc Bergamo стали первыми процессорами AMD, у которых на одном чиплете размещено не восемь ядер, а сразу 16.

AMD Epyc Bergamo

Новые процессоры получили поддержку до 256 виртуальных потоков, 12-канальной оперативной памяти DDR5, интерфейса PCIe 5.0 и предназначены для работы с процессорным разъемом AMD Socket SP5, который также используется процессорами Genoa на архитектуре Zen 4.

AMD приводит сравнение процессора EPYC Bergamo 9754 с Intel Xeon Platinum 8490H из серии Sapphire Rapids. В различных задачах, связанных с облачными вычислениями новинка AMD оказалась до 2,6 раз производительнее конкурента.

Новые процессоры уже поставляются клиентам.

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