Представлены 128-ядерные процессоры AMD Epyc Bergamo для дата-центров

Кроме Epyc Genoa-X с кэш-памятью 3D V-Cache компания AMD также представила серверные процессоры EPYC серии Bergamo. Новые процессоры ориентированы на облачные серверы и ЦОД, именно для тех систем, где важна максимальная плотность, то есть необходимо уместить как можно больше вычислительной мощности в как можно меньшем объеме.

В состав линейки вошли три модели, получившие до 128 упрощенных ядер Zen 4c. Они отличаются от Zen 4 только уменьшенным объемом кэш-памяти. Благодаря этому на кристалле ядро занимает меньше места. В итоге Epyc Bergamo стали первыми процессорами AMD, у которых на одном чиплете размещено не восемь ядер, а сразу 16.

Новые процессоры получили поддержку до 256 виртуальных потоков, 12-канальной оперативной памяти DDR5, интерфейса PCIe 5.0 и предназначены для работы с процессорным разъемом AMD Socket SP5, который также используется процессорами Genoa на архитектуре Zen 4.

AMD приводит сравнение процессора EPYC Bergamo 9754 с Intel Xeon Platinum 8490H из серии Sapphire Rapids. В различных задачах, связанных с облачными вычислениями новинка AMD оказалась до 2,6 раз производительнее конкурента.

Новые процессоры уже поставляются клиентам.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az