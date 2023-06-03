Самые производительные Android-флагманы и смартфоны среднего класса мая по версии AnTuTu

Команда популярного бенчмарка AnTuTu обновила рейтинги самых производительных Android-смартфонов среди флагманов и средней ценовой категории по итогам мая 2023 года.

Недавно представленный iQOO Neo 8 Pro возглавил десятку самых производительных флагманов. Кроме того, он стал единственной моделью на основе платформы MediaTek Dimensity 9200+, тогда как все остальные места рейтинга принадлежат моделям с Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Смартфон набрал 1 358 352 балла. Второе место занял OnePlus 11 (1 324 440), а третье — OPPO Find X6 Pro (1 307 816). Лидер апреля Asus ROG 7 Pro вообще из рейтинга вылетел.

В Топ-10 также вошли смартфоны iQOO 11 Pro, Nubia Red Magic 8 Pro+, Vivo X Fold 2, Vivo X90 Pro+, Xiaomi 13 Ultra, iQOO 11 и Meizu 20 Pro.

Рейтинг самых мощных Android-смартфонов среднего класса возглавил Realme GT Neo5 SE, оснащенный процессором Snapdragon 7+ Gen 2, на втором месте — Redmi Note 12 Turbo, третье место занял Vivo S16 Pro.

Далее в рейтинге AnTuTu идут следующие модели: iQOO Neo7 SE, Redmi K60E, OnePlus Ace Racing Edition, OPOO Reno9 Pro, OnePlus Ace, Realme GT Neo 3 и Redmi K50.

Статистика была собрана в период с 1 по 31 мая 2023 года. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов.

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