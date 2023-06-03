Mozilla Firefox прекратит поддержку Windows 7, 8 и 8.1, а также старых версий macOS

Компания Mozilla объявила, что 115-я версия браузера Firefox станет последней, в которой будет осуществляться поддержка Windows 7, 8, и 8.1, а также macOS 10.12, macOS 10.13 и macOS 10.14. Обновления безопасности пользователи будут получать до сентября 2024 года, после чего Mozilla перестанет поддерживать устаревшие операционные системы.

115-я версия Firefox должна выйти в июле этого года, после этого пользователи смогут обновлять браузер в рамках программ Extended Support Release и Long-term Support.

Разработчики указывают на то, что Microsoft прекратил поддержку Windows 7, 8 и 8.1 и не планирует больше выпускать обновления безопасности для устаревших ОС. Поэтому в Mozilla решили прекратить поддержку ОС, использовать которые небезопасно. Ситуация аналогична для трех устаревших версий macOS.

Пользователям устаревших версий ОС дается достаточно времени для обновления программного обеспечения. Отметим, что другие популярные браузеры Google Chrome и Microsoft Edge уже давно прекратили поддержку Windows 7, 8, и 8.1.

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