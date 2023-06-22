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22 июня, 2023
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Представлены smart-часы для бега Amazfit Cheetah и Cheetah Pro

Amazfit Cheetah

Компания Huami представила новую серию smart-часов Amazfit Cheetah, в которую вошли базовая модель и Pro-версия. Это первые специализированные носимые устройства специально для бега от бренда Amazfit. Часы оснащены двухдиапазонной GPS-антенной MaxTrack для повышения точности позиционирования (до 99,5%). Режим Track Run собирает информацию, полезную для бегунов: время, расстояние, темп каждого круга и другие. Есть тренер на основе искусственного интеллекта.

Amazfit Cheetah

Обе модели оснащаются AMOLED-экранами. Стандартная версия оснащена дисплеем диагональю 1,39 дюйма с разрешением 454×454 пикселей и силиконовым ремешком. Вес составляет 49 гр. Pro-версия имеет более крупный дисплей диагональю 1,45 дюйма и разрешение 480×480 пикселей, с нейлоновым ремешком. Вес — 43 гр. Экраны защищены стеклом Gorilla Glass 3. Cheetah Pro имеет рамку из титанового сплава и динамик.

Часы получили аккумулятор емкостью 440 мА·ч, для полной зарядки которого требуется два часа. Автономность составляет более 14 дней при обычном использовании. Обе модели умеют отслеживать пульс, VO2 Max (максимальный уровень потребления кислорода), текущий уровень кислорода в крови (SpO2), есть мониторинг сна. Пользователям доступны более 150 спортивных режимов, предусмотрена защита от воды (5 ATM). Заявлена поддержка голосового помощника Alexa и звонков с помощью Bluetooth.

Продажи беговых часов Amazfit уже стартовали. Цена базового варианта составляет $200, Pro-версии — $300. В ближайшее время будут выпущены Amazfit Cheetah с квадратным экраном.

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