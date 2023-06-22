Microsoft планирует создать квантовый суперкомпьютер в ближайшие 10 лет

Компания Microsoft объявила о своей дорожной карте по созданию собственного квантового компьютера с использованием топологических кубитов. Предстоит еще много промежуточных этапов, но, как заявила вице-президент Microsoft по квантовым разработкам Криста Своре (Krysta Svore), создание суперкомпьютера, способного выполнять миллион квантовых операций в секунду, займет менее десяти лет.

В прошлом году Microsoft объявил о крупном прорыве, когда ее команда впервые заявила о возможности создавать кубиты на основе частиц Майорана (названных в честь физика, который выдвинул теорию ее существования еще в 1937 году). Таких частиц не существует в природе и они появляются только при определенных условиях. «Майорановские кубиты» относительно стабильны, но их сложно производить. Microsoft сделал раннюю ставку на эту технологию, и теперь, через год, инженеры компании заявили, что преодолели первый этап на пути к созданию квантового суперкомпьютера.

Исследователи планируют получить систему, способную выполнять миллион надежных квантовых операций в секунду при одном отказе на триллион операций. Кубиты размером менее 10 мкм каждый получат аппаратную защиту. После этого будет проработан механизм их управления.

В работе компании поможет ее новая платформа Azure Quantum Elements, которая ускорит научную работу за счет объединения высокопроизводительных традиционных вычислений, алгоритмов искусственного интеллекта и квантовых вычислений.

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