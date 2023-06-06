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6 июня, 2023
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Apple представила iOS 17 со множеством нововведений

Apple iOS 17

На конференции WWDC 2023 компания Apple представила новую версию операционной системы для iPhone — iOS 17.

Основные изменения в ОС касаются звонков и сообщений:

  • Контактам можно задать персонализированную обложку, которая отображается при входящем вызове или в списке контактов. Можно кастомизировать фотографии, добавлять подписи и менять их стиль;
  • Голосовые сообщения теперь переводятся в текст в режиме реального времени. Обработка происходит на устройстве без участия серверов;
  • Улучшен FaceTime – есть возможность оставлять видеосообщения, если человек не ответил на звонок;
  • В iMessage появилась текстовая расшифровка голосовых сообщений и много стикеров, которые можно сделать самостоятельно из любого Live-фото. Функция Check In транслирует местоположение тому, с кем вы встречаетесь.

Apple iOS 17

Сервис AirDrop получил улучшения. Благодаря новой функции под названием NameDrop теперь можно поделиться своим контактом с любым другим устройством быстро и просто — достаточно поднести один iPhone к другому почти вплотную. Таким же образом можно делиться и фотографиями. Функция работает также между iPhone и Apple Watch.

Было представлено новое приложение Journal (Журнал) – это личный дневник, где можно записывать свои воспоминания о каких-то событиях. В записи можно добавить фотографии, а чтобы не забыть записывать, есть функция напоминаний. Apple обещает тотальную шифровку и защиту данных.

Ввод текста с помощью фирменной клавиатуры будет очень удобным. Для этого компания использует нейросети, чтобы клавиатура обучалась и подстраивалась под пользователя. Она сможет предлагать слова и даже целые предложения на основе привычек владельца. Также упростили отмену автоматических исправлений. Теперь для активации голосового помощника не придется говорить фразу «Привет, Siri», достаточно просто «Siri».

В iOS 17 добавлен совершенно новый режим под названием StanBy — смартфон превращается в умный дисплей, отображая часы, календарь и другую важную информацию. Функция включается автоматически при зарядке iPhone (подставку придется докупать отдельно).

Apple iOS 17

Apple iOS 17 уже доступна для разработчиков, а публичная бета выйдет в июле.

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